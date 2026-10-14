Mladi atletičari Sirmiuma uspešni na dva takmičenja

Proteklog vikenda održana su dva atletska takmičenja, na kojima su zapažene rezultate ostvarili najmlađi članovi Atletskog kluba Sirmium.

U subotu je održan tradicionalni Jesenji miting prijateljstva Atletskog kluba Srem, koji je okupio više od 700 takmičara, dok je u nedelju organizovana Memorijalna trka „General Đukić”, povodom obeležavanja 120 godina atletike u Srbiji.

Na Jesenjem mitingu prijateljstva posebno se istakao Vuk Strika, koji je osvojio dve zlatne medalje, u trkama na 60 i 200 metara, uz dva nova lična rekorda. Aleksandar Radovanović trijumfovao je u skoku u dalj, dok je Dušan Pavlović osvojio bronzanu medalju, ujedno i prvu u svojoj atletskoj karijeri.

Uspešan nastup zabeležio je i Andrej Nikolić, koji je osvojio zlato u bacanju kugle i srebro u vorteksu. Ena Savić okitila se sa dve bronzane medalje, u trci na 60 metara i skoku u dalj.

Uspešan vikend atletičari Sirmiuma zaokružili su u nedelju, na Memorijalnoj trci „General Đukić”, gde su Mila Mimić i Aleksandar Radovanović osvojili po jednu srebrnu medalju.

Treneri Vanja Milanović i Nikolina Džever izrazili su zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

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