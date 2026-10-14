  • sreda, 14. oktobar 2026.
Mladi atletičari Sirmiuma uspešni na dva takmičenja
Sport
0 Komentara

Mladi atletičari Sirmiuma uspešni na dva takmičenja

14. oktobar 2026. godine

Proteklog vikenda održana su dva atletska takmičenja, na kojima su zapažene rezultate ostvarili najmlađi članovi Atletskog kluba Sirmium.

U subotu je održan tradicionalni Jesenji miting prijateljstva Atletskog kluba Srem, koji je okupio više od 700 takmičara, dok je u nedelju organizovana Memorijalna trka „General Đukić”, povodom obeležavanja 120 godina atletike u Srbiji.

Na Jesenjem mitingu prijateljstva posebno se istakao Vuk Strika, koji je osvojio dve zlatne medalje, u trkama na 60 i 200 metara, uz dva nova lična rekorda. Aleksandar Radovanović trijumfovao je u skoku u dalj, dok je Dušan Pavlović osvojio bronzanu medalju, ujedno i prvu u svojoj atletskoj karijeri.

Uspešan nastup zabeležio je i Andrej Nikolić, koji je osvojio zlato u bacanju kugle i srebro u vorteksu. Ena Savić okitila se sa dve bronzane medalje, u trci na 60 metara i skoku u dalj.

Uspešan vikend atletičari Sirmiuma zaokružili su u nedelju, na Memorijalnoj trci „General Đukić”, gde su Mila Mimić i Aleksandar Radovanović osvojili po jednu srebrnu medalju.

Treneri Vanja Milanović i Nikolina Džever izrazili su zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Poznati parovi četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem
categories_image
Judo klub LSK iz Laćarka osvojio četiri medalje na međunarodnom turniru
categories_image
Pazovački strelci nastavili niz dobrih rezultata
categories_image
Pobeda rukometašica Srema pred domaćom publikom
categories_image
Karate klub Srem osvojio 18 medalja na Kupu prijateljstva u Novom Sadu
categories_image
Kup PFS Srem: Raspucani strelci, poznati četvrtfinalisti
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Sreta Kokanović, „fudbalsk...

categories_image

Sport | Vesti | Ruma

Pripreme arapskih sportista

categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Ruma

Otvorene prijave za 7. Rumski po...

categories_image

Sport | Vesti | Ruma

Rukometašice Rume se plasirale u...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt