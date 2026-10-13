Poznati parovi četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem

Nakon utakmica osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, odigranih protekle srede, poznati su parovi četvrtfinala, a sastaju se:
Jedinstvo (Stara Pazova) – Podunavac (Belegiš)
Železničar (Inđija) – LSK (Laćarak)
Šumar (Ogar) – Omladinac (Novi Banovci)
Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Divoš)
Sve utakmice na programu su 21. oktobra.
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