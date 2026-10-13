Poznati parovi četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem

Nakon utakmica osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, odigranih protekle srede, poznati su parovi četvrtfinala, a sastaju se:

Jedinstvo (Stara Pazova) – Podunavac (Belegiš)

Železničar (Inđija) – LSK (Laćarak)

Šumar (Ogar) – Omladinac (Novi Banovci)

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Divoš)

Sve utakmice na programu su 21. oktobra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.