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Poznati parovi četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem
Sport
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Poznati parovi četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem

13. oktobar 2026. godine

Nakon utakmica osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, odigranih protekle srede, poznati su parovi četvrtfinala, a sastaju se:

Jedinstvo (Stara Pazova) – Podunavac (Belegiš)

Železničar (Inđija) – LSK (Laćarak)

Šumar (Ogar) – Omladinac (Novi Banovci)

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Divoš)

Sve utakmice na programu su 21. oktobra.

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