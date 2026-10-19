Nova pobeda košarkaša Srema: Kikinda nadigrana u hali „Pinki“

Košarkaši Srema upisali su novu pobedu u 3. kolu 1. Regionalne lige Sever, savladavši pred velikim brojem navijača u hali „Pinki“ ekipu Velike Kikinde rezultatom 77:71 (13:15, 23:13, 17:19, 24:24).

Nakon nešto slabijeg otvaranja utakmice, Srem je preuzeo kontrolu i veći deo meča proveo u vođstvu. Kikinđani se nisu predavali, konstantno su pretili i uspevali da uhvate kakav takav priključak. Domaći tim je sigurnom igrom uspeo da sačuva prednost i zasluženo stigne do trijumfa.

Ponovo su košarkaši Srema imali veliku podršku sa tribina, a navijači su svaki atraktivan potez svojih ljubimaca nagrađivali velikim aplauzom.

Za Srem su nastupali Blagojević Marko 20p, Miković Nikola 10p, Marić Aleksandar Saša 9p, Petrović Miloš 9p, Jokić Mihailo 9p, Ranković Nemanja 7p, Prica Dušan 6p, Bubanja Dušan 4p, Nedimović Jovan (kap) 3p, Ranković Nebojša, Šaulić Nemanja i Pismestrović Dragan.

Ekipu su predvodili trener Marković Zoran i pomoćni trener Socek Filip.

Srem u narednom kolu, u velikom derbiju, gostuje u Rumi, gde će odmeriti snage sa ekipom Slovena.

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