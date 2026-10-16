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Pećinčanka Nikolina Marković ponovo na pobedničkom postolju
Sport | Pećinci
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Pećinčanka Nikolina Marković ponovo na pobedničkom postolju

16. oktobar 2026. godine

Na 5. Tekvondo turniru “Pazova Open 2026”, na kojem je nastupilo 400 takmičara iz pet država, Pećinčanka Nikolina Marković osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 30 kg.

Desetogodišnja Nikolina je učenica četvrtog razreda OŠ “Slobodan Bajić Paja” iz Pećinaca i članica Tekvondo kluba “Zmaj” iz Rume gde radi sa trenerom Borislavom Krstićem.

Svoj najveći dosadašnji uspeh na međunarodnoj sceni postigla je na ovogodišnjem Prvenstvu Balkana održanom u Zrenjaninu, gde je, takođe, u kategoriji pionirki, osvojila šampionsku titulu.

Izvor: www.pecinci.org

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