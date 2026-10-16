Pećinčanka Nikolina Marković ponovo na pobedničkom postolju

Na 5. Tekvondo turniru “Pazova Open 2026”, na kojem je nastupilo 400 takmičara iz pet država, Pećinčanka Nikolina Marković osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 30 kg.
Desetogodišnja Nikolina je učenica četvrtog razreda OŠ “Slobodan Bajić Paja” iz Pećinaca i članica Tekvondo kluba “Zmaj” iz Rume gde radi sa trenerom Borislavom Krstićem.
Svoj najveći dosadašnji uspeh na međunarodnoj sceni postigla je na ovogodišnjem Prvenstvu Balkana održanom u Zrenjaninu, gde je, takođe, u kategoriji pionirki, osvojila šampionsku titulu.
Izvor: www.pecinci.org