Pećinčanka Nikolina Marković ponovo na pobedničkom postolju

Na 5. Tekvondo turniru “Pazova Open 2026”, na kojem je nastupilo 400 takmičara iz pet država, Pećinčanka Nikolina Marković osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 30 kg.

Desetogodišnja Nikolina je učenica četvrtog razreda OŠ “Slobodan Bajić Paja” iz Pećinaca i članica Tekvondo kluba “Zmaj” iz Rume gde radi sa trenerom Borislavom Krstićem.

Svoj najveći dosadašnji uspeh na međunarodnoj sceni postigla je na ovogodišnjem Prvenstvu Balkana održanom u Zrenjaninu, gde je, takođe, u kategoriji pionirki, osvojila šampionsku titulu.

Izvor: www.pecinci.org

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