MUP upozorava vozače električnih trotineta: Ovo su pravila koja moraju da poštuju

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apelovala je na vozače lakih električnih vozila da odgovornim ponašanjem i doslednim poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Usled sve veće upotrebe lakih električnih vozila, neophodno je ukazati na značaj odgovornog i bezbednog učešća njihovih vozača u saobraćaju. Nepoštovanje saobraćajnih pravila može dovesti do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, kako po same vozače ovih vozila, tako i po pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju.

Za prvih devet meseci tekuće godine na putevima u Srbiji dogodilo se 148 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka električna vozila, u kojima je jedno lice poginulo, dok je 46 lica zadobilo teške telesne povrede i 104 lica lake telesne povrede.

Lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina i zbog toga Uprava saobraćajne policije posebno apeluje na roditelje da deci mlađoj od 14 godina ne omogućavaju upravljanje električnim trotinetima, jer će u suprotnom snositi zakonske posledice.

Vozači su dužni da se kreću biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina. Tokom vožnje obavezno je korišćenje zaštitne biciklističke kacige i svetloodbojnog prsluka.

Nepropisno kretanje, neprilagođena brzina, korišćenje telefona tokom vožnje, prevoženje drugih lica i upravljanje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost saobraćaja.

Laka električna vozila nisu igračke i da njihovo upravljanje zahteva odgovornost, pažnju i poznavanje saobraćajnih pravila, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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