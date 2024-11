Ultrazvučni pregledi skraćuju liste čekanja

Ultrazvuk, poznat i kao sonografija, predstavlja jednu od najvažnijih metoda dijagnostike u medicini čija je najveća prednost sposobnost ranog otkrivanja raznih stanja, uključujući tumore, ciste i druge abnormalnosti. Kako kaže dr Adil Elhag, specijalista opšte medicine i v.d. direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica, ove preglede pacijenti još od 1. oktobra mogu da obave i u mitrovačkom Domu zdravlja.

-Za ovu dijagnostičku proceduru koja se već odavno radi u celom svetu i u Srbiji, u našoj zdravstvenoj ustanovi stvorili su se uslovi tek sada, jer da bi neko pregledao ultrazvukom mora prvo da prođe obuku, a onda posle toga i da radi kako bi stekao neophodnu praksu. U našem Domu zdravlja ultrazvučnu dijagnostiku radimo doktorka Marica Đukić Stekić i ja, s obzirom da smo mi obučeni lekari za to, a imamo i potrebno iskustvo. Ova novina skratiće liste čekanja u Bolnici, jer će 80 posto pacijenata koji ne moraju da idu kod radiologa obaviti pregled utrazvukom u Domu zdravlja. Kada dobiju uput od svog izabranog lekara pacijenti trebaju da nazovu telefonom Dispanzer na Savi da bi zakazali termin, a nedeljno se kod nas obavi tridesetak takvih pregleda. Do sada smo imali 80 snimanja ultrazvukom i to najčešće štitne žlezde i abdomena. Patologija koja se najčešće otkriva je ona koja je uobičajena pri takvim pregledima, a to je kamen u žučnoj kesi i bubregu i uvećanje šitine žlezde. Bilo je i nekih promena koje su zahtevale dalju dijagnostiku i ti pacijenti su upućeni na preglede u Bolnicu, dok onkološki bolesnici svoje preglede i dalje obavljaju na Odeljenju radiologije – kaže dr Adil Elhag, specijalista opšte medicine i dodaje se snimanje ultrazvukom radi se svaki dan, a slobodnih termina nema do polovine decembra.

Takođe, Dom zdravlja Sremska Mitrovica u saradnji sa Opštom bolnicom organizovao je tokom leta i u septembru preventivne zdravstvene preglede koji igraju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji ozbiljnih bolesti i omogućavaju ranu detekciju potencijalnih zdravstvenih problema. Njihovo otkrivanje može značajno povećati šanse za uspešno lečenje i oporavak.

-U Domu zdravlja smo radili opšte kliničke preglede lekara, EKG preglede, merili smo krvni pritisak i šećer, dok su u Bolnici radili ultrazvučne preglede vrata i abdomena, kardiološke, hematološke i gastroenterološke preglede. Takođe onim pacijentima kojima je to bilo potrebno na raspolaganju je bilo snimanje CT dijagnostikom i rentgen pluća. Odziv je bio veliki, a uglavnom su na preglede dolazili hronični bolesnici, dok je manje bilo mlađe populacije koja i inače ne ide često kod lekara – kaže dr Adil Elhag, specijalista opšte medicine i dodaje da će preventivni pregledi biti nastavljeni i u narednom periodu.

Prema njegovim rečima značaj preventivnih pregleda je unapređenje zdravlja i rano otkrivanje bolesti, jer svaka bolest kada se pronađe u ranoj fazi, pa čak i maligna, ima veliki procenat izlečenja. Na primer, karcinom debelog creva kada se pronađe u stadijumu jedan njegovo izlečenje je 95 posto, a kod dojke svaka promena ispod dva centimetra ima izlečenje 99 posto. Takođe, redovni pregledi mogu otkriti povišeni krvni pritisak, povišeni nivo holesterola ili druge faktore rizika za srčane bolesti, što omogućava pravovremenu intervenciju i promene u načinu života.

S. Mihajlović

