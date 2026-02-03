Humanitarni koncert u Martincima

U Domu kulture u Martincima, u petak, 6. februara, sa početkom u 18 časova, biće održan humanitarni koncert pod nazivom „Kosovo i Metohija u srcu Srema“. Na koncertu će, pored domaćina KC Martinci, nastupiti KUD „Jovan Kojić“ Vrdnik kod Vitine, pevačka grupa „Kosovke“ Batuse kod Kosova Polja, Anđela Dogandžić iz Štrpca sa Šar-planine, pevačka grupa „Buzovički biseri“ pri KUD-u „Jovan Kojić“ Vrdnik, Vitomir Vulin, guslar iz Sremske Mitrovice, kao i najmlađi učesnik programa Lazar Đorđić iz Gračanice.

U organizaciju dočeka gostiju sa Kosova i Metohije uključeni su Mesna zajednica Martinci, Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Martinci, seoska crkva, Kulturni centar Martinci, kao i brojni pojedinci iz sela koji će svojim angažovanjem doprineti da ovaj događaj protekne u duhu srdačnog gostoprimstva i zajedništva, a poseban doprinos daju i žene iz sela koje pripremaju kolače. Poseta grupe sa Kosova i Metohije organizovana je u znak zahvalnosti meštanima Martinaca koji su se u proteklih deset godina uključivali u brojne humanitarne akcije organizovane za naš narod koji tamo živi. Ulaz na koncert je besplatan.

