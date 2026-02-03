  • utorak, 3. februar 2026.
Humanitarni koncert u Martincima
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Humanitarni koncert u Martincima

3. februar 2026. godine

U Domu kulture u Martincima, u petak, 6. februara, sa početkom u 18 časova, biće održan humanitarni koncert pod nazivom „Kosovo i Metohija u srcu Srema“. Na koncertu će, pored domaćina KC Martinci, nastupiti KUD „Jovan Kojić“ Vrdnik kod Vitine, pevačka grupa „Kosovke“ Batuse kod Kosova Polja, Anđela Dogandžić iz Štrpca sa Šar-planine, pevačka grupa „Buzovički biseri“ pri KUD-u „Jovan Kojić“ Vrdnik, Vitomir Vulin, guslar iz Sremske Mitrovice, kao i najmlađi učesnik programa Lazar Đorđić iz Gračanice.

U organizaciju dočeka gostiju sa Kosova i Metohije uključeni su Mesna zajednica Martinci, Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Martinci, seoska crkva, Kulturni centar Martinci, kao i brojni pojedinci iz sela koji će svojim angažovanjem doprineti da ovaj događaj protekne u duhu srdačnog gostoprimstva i zajedništva, a poseban doprinos daju i žene iz sela koje pripremaju kolače. Poseta grupe sa Kosova i Metohije organizovana je u znak zahvalnosti meštanima Martinaca koji su se u proteklih deset godina uključivali u brojne humanitarne akcije organizovane za naš narod koji tamo živi. Ulaz na koncert je besplatan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Oprema i alati za četiri porodice
categories_image
Poziv za izbeglice – rešavanje stambenog problema
categories_image
Predstavnik Muzeja Srema govorio na dva značajna naučna skupa
categories_image
Prijave za pakete solidarne pomoći za rumske penzionere
categories_image
Počele prijave za Opštinsku smotru recitatora u Pećincima
categories_image
Do četvrtka 5. februara sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8 do 17 časova
Povezane Vesti
categories_image

Ekonomija | Poljoprivreda | Vesti

Pregled trgovanja na Produktnoj ...

categories_image

Vesti | Crna hronika

Šamarima do mobilnog

categories_image

Vesti | Inđija

Počeo 19. Scena fest

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Radionica stripa i karikature

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt