Promocija drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“ Gorana Stojanovića Čoksa

Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ organizuju u sredu, 4. novembra 2026. godine, sa početkom u 18.00 časova, promociju drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“, autora Gorana Stojanovića Čoksa iz Pećinaca.

Promocija će biti održana u sali Kulturnog centra „Pećinci“, a publika će imati priliku da se kroz stihove, razgovor i susret sa autorom upozna sa poezijom koja govori o ljudima, osećanjima i uspomenama koje vreme ne uspeva da izbriše.

Sam naslov zbirke – „(Ne)zaboravljena“ – otvara prostor između zaborava i sećanja, onoga što ostaje iza nas i onoga što, uprkos protoku vremena, nastavlja da živi u čoveku. Drugo izdanje zbirke predstavlja novu priliku da Stojanovićeva poezija stigne do čitalaca i da se kroz neposredan susret autora i publike otvori razgovor o stihovima, njihovom nastanku i emocijama koje nose.

Posebnu vrednost večeri daje činjenica da je događaj humanitarnog karaktera, čime promocija, pored književnog i kulturnog, dobija i širi društveni značaj.

Organizatori promocije su Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ u Pećincima, dok je generalni pokrovitelj Opština Pećinci.

Ulaz je slobodan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.