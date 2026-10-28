Promocija drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“ Gorana Stojanovića Čoksa

Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ organizuju u sredu, 4. novembra 2026. godine, sa početkom u 18.00 časova, promociju drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“, autora Gorana Stojanovića Čoksa iz Pećinaca.
Promocija će biti održana u sali Kulturnog centra „Pećinci“, a publika će imati priliku da se kroz stihove, razgovor i susret sa autorom upozna sa poezijom koja govori o ljudima, osećanjima i uspomenama koje vreme ne uspeva da izbriše.
Sam naslov zbirke – „(Ne)zaboravljena“ – otvara prostor između zaborava i sećanja, onoga što ostaje iza nas i onoga što, uprkos protoku vremena, nastavlja da živi u čoveku. Drugo izdanje zbirke predstavlja novu priliku da Stojanovićeva poezija stigne do čitalaca i da se kroz neposredan susret autora i publike otvori razgovor o stihovima, njihovom nastanku i emocijama koje nose.
Posebnu vrednost večeri daje činjenica da je događaj humanitarnog karaktera, čime promocija, pored književnog i kulturnog, dobija i širi društveni značaj.
Organizatori promocije su Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ u Pećincima, dok je generalni pokrovitelj Opština Pećinci.
Ulaz je slobodan.