  • sreda, 28. oktobar 2026.
Promocija drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“ Gorana Stojanovića Čoksa
Društvo | Kultura | Pećinci
0 Komentara

Promocija drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“ Gorana Stojanovića Čoksa

28. oktobar 2026. godine

Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ organizuju u sredu, 4. novembra 2026. godine, sa početkom u 18.00 časova, promociju drugog izdanja zbirke pesama „(Ne)zaboravljena“, autora Gorana Stojanovića Čoksa iz Pećinaca.

Promocija će biti održana u sali Kulturnog centra „Pećinci“, a publika će imati priliku da se kroz stihove, razgovor i susret sa autorom upozna sa poezijom koja govori o ljudima, osećanjima i uspomenama koje vreme ne uspeva da izbriše.

Sam naslov zbirke – „(Ne)zaboravljena“ – otvara prostor između zaborava i sećanja, onoga što ostaje iza nas i onoga što, uprkos protoku vremena, nastavlja da živi u čoveku. Drugo izdanje zbirke predstavlja novu priliku da Stojanovićeva poezija stigne do čitalaca i da se kroz neposredan susret autora i publike otvori razgovor o stihovima, njihovom nastanku i emocijama koje nose.

Posebnu vrednost večeri daje činjenica da je događaj humanitarnog karaktera, čime promocija, pored književnog i kulturnog, dobija i širi društveni značaj.

Organizatori promocije su Narodna biblioteka u Pećincima i Kulturni centar „Pećinci“ u Pećincima, dok je generalni pokrovitelj Opština Pećinci.

Ulaz je slobodan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
POMOZIMO NAŠEM ČITAOCU: „Tražim plemenite Petroviće iz Pećinaca koji su mi pomogli 1984. godine“
categories_image
Zabranjeno odlaganje pepela u kante i kontejnere
categories_image
Tradicionalna izložba sitnih životinja 7. i 8. novembra u Laćarku
categories_image
Obeležavanje 82.godišnjice oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu
categories_image
Deca iz Donjeg Tovarnika pokazala spretnost na biciklu i veliko srce
categories_image
„Mini-tini fest“ u petak, 30. oktobra, u Pećinačkom kulturnom centru
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Brestač proslavio seosku slavu

categories_image

Društvo

SREM BEZ OKOVA: Čuvari slobode (II)

categories_image

Društvo | Vesti

SOS linija za mame

categories_image

Društvo | Reportaža

KAKO IZGLEDAJU KOMŠIJSKI ODNOSI ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt