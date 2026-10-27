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Obeležavanje 82.godišnjice oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu
Društvo | Vesti | Ruma
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Obeležavanje 82.godišnjice oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu

27. oktobar 2026. godine

Ruma-Polaganjem venaca i svečanom akademijom u Rumi je danas obeležena 82. godišnjica oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu u organizaciji SUBNOR-a Ruma. Obeležavanje je započelo svečanošću u Kulturnom centru koja je okupila predstavnike Vojske Srbije, Ambasade Ruske Federacije, Saveza jevrejskih opština Srbije, republičkog i pokrajinskog SUBNOR-a, kao i brojne delegacije iz Srema, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon svečanosti, venci su položeni na mestu nekadašnje rumske sinagoge, u znak sećanja na stradale pripadnike jevrejske zajednice, a potom su delegacije na Gradskom groblju položile vence na spomen-obeležje žrtvama Drugog svetskog rata, gde je služen i parastos žrtvama.

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