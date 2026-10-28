Tradicionalna izložba sitnih životinja 7. i 8. novembra u Laćarku

Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica organizuje 56. izložbu sitnih životinja „Sirmium 2026“, koja će se održati 7. i 8. novembra, u fiskulturnoj sali Osnovne škole „Triva Vitasaović Lebarnik“ u Laćarku.

Posetioci će imati priliku da vide brojne rase ukrasne živine, golubova, kunića, papagaja, kanarinaca i drugih sitnih životinja, kao i da se upoznaju sa radom i dostignućima odgajivača.

U okviru manifestacije, u nedelju, 8. novembra, od 4.30 do 12 časova, biće organizovana i tradicionalna smotra sitnih životinja, koja svake godine okuplja veliki broj odgajivača i ljubitelja životinja.

Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo Grada Sremska Mitrovica, Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica i Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, dok je generalni sponzor kompanija GEBI.

-Pozivamo sve sugrađane, porodice sa decom i ljubitelje životinja da nas posete i budu deo ove tradicionalne manifestacije koja već decenijama neguje ljubav prema životinjama i odgajivačku tradiciju našeg kraja – dodaju organizatori.

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