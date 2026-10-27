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Deca iz Donjeg Tovarnika pokazala spretnost na biciklu i veliko srce
Društvo | Vesti | Pećinci
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Deca iz Donjeg Tovarnika pokazala spretnost na biciklu i veliko srce

27. oktobar 2026. godine

Oktobar u OŠ „Slobodan Bajić Paja“ u Donjem Tovarniku protekao je u znaku druženja, sporta i humanosti. U okviru obeležavanja Dečje nedelje, učenici od prvog do osmog razreda učestvovali su u saobraćajnom poligonu, na kojem su pokazali svoje vešti ne u vožnji bicikla, ali i spremnost da pomognu bolesnoj deci u Tiršovoj.

Saobraćajni poligon organizovali su nastavnica fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Milica Đurđević i nastavnik tehnike i tehnologije Marko Latas, u saradnji sa učiteljima. Učenici su imali priliku da pokažu spretnost, snalažljivost i poznavanje saobraćajnih pravila, a oni koji su ostvarili najbolje rezultate nagrađeni su diplomama.

Kako je rekla nastavnica Milica Đurđević, pored sportskog nadmetanja, ova aktivnost imala je i poseban humanitarni značaj, a uslov za učešće na poligonu bio je da svaki učenik donese jedan slatkiš.

-Nakon završetka aktivnosti, prikupljeni slatkiši upakovani su i poslati deci koja se leče na odeljenjima hematologije i onkologije Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, kao i na odeljenju pedijatrijske onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. I u ovoj akciji naša deca pokazala su humanost i veliko srce, a posebno nam je drago što smo mališanima u bolnicama izmamili osmehe. Takođe, u akciju smo uključili i decu iz našeg vrtića – rekla je Milica Đurđević.

Tekst i foto: www.pecinci.org

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