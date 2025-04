Brestač proslavio seosku slavu

Predstavnici opštine Pećinci i Saveta mesne zajednice Brestač proteklog vikenda odali su poštu palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu, a dvodnevni program slave je okupio decu, lovce, bajkere, sportiste, meštane i goste.

Kako već tradicija u Brestaču nalaže, venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu u nedelju su položili predsednik Saveta mesne zajednice Brestač Branislav Kovačević i zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je tom prilikom čestitao slavu Brestačanima i istakao da je Brestač mesto koje drži do tradicije. On je dodao da odavanje pošte borcima za slobodu i žrtvama okupatora svake godine okuplja sve više meštana i to najrazličitijih opredeljenja, što jasno pokazuje da je Brestač jedinstven kada je u pitanju slobodarska tradicija.

Subotnje popodne i veče proteklo je u slavlju koje su u brestačkom Domu kulture priredili članovi Moto kluba “Familija”, a koje je pored bajkera okupilo i brojne meštane i njihove goste.

Članovi Lovačkog društva Brestač imali su u nedelju ispunjen dan. Najpre su tokom prepodnevnih časova za brestačke mališane organizovali radionicu u prirodi, koja već polako postaje tradicija, a koja za cilj ima upoznavanje dece sa prirodom i sa značajem njenog očuvanja.

U popodnevnim časovima brestački lovci su ugostili strelce iz celog Srema i okoline, koji su mogli da se oprobaju i u tradicionalnoj šicari i u gađanju glinenih golubova. Prvo mesto u klasičnoj šicari osvojio je domaći takmičar Vladimir Nikolić, drugo Đorđe Babić iz Prhova, a treće Gojko Misirkić iz Krušedola. U gađanju glinenih golubova najuspešniji je bio Goran Milovanović iz Prhova, Drugo mesto osvojio je Josip Bačujkov iz Čente, a treće Nenad Stanojević iz Osipaonice.

Ljubitelji sporta mogli su da uživaju u dve prvenstvene fudbalske utakmice – pionirskog i prvog tima OFK “Brestač”. Pioniri su poraženi od vršnjaka iz FK “Železničar” rezultatom 0:1, dok je prvi tim izvojevao pobedu 2:0 nad FK “Dunav” iz Novog Slankamena.

