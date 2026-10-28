  • sreda, 28. oktobar 2026.
Zabranjeno odlaganje pepela u kante i kontejnere
Hronika | Pećinci | Vesti
0 Komentara

Zabranjeno odlaganje pepela u kante i kontejnere

28. oktobar 2026. godine

Javno komunalno preduzeće „Sava“ upozorava korisnike usluge odnošenja smeća da je strogo zabranjeno odlaganje pepela u kante za smeće i u kontejnere postavljene po naseljima pećinačke opštine.

Odlaganje ugašenog, hladnog pepela dozvoljeno je samo u PVC vreće, s tim da ukupna težina vreće ne prelazi 15 kilograma, a iz JKP „Sava“ upozoravaju da neće prazniti kante u kojima pronađu pepeo. Takođe, ukoliko na kantama u kojima se nalazi pepeo nastane mehaničko oštećenje, korisnici će sami snositi troškove nabavke novih kanti.

Odlaganje pepela sa žarom u kante i kontejnere može da dovede do paljenja istih, a postoji i rizik da se požar proširi na okolne objekte u samom naselju. Pored toga, može da dođe do paljenja smeća u kamionu smećaru ili do paljenja smeća na samoj deponiji, što može da prouzrokuje ogromnu materijalnu štetu, a u pojedinim slučajevima i da ugrozi bezbednost građana i radnika JKP “Sava”.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tradicionalna izložba sitnih životinja 7. i 8. novembra u Laćarku
categories_image
Obeležavanje 82.godišnjice oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu
categories_image
Deca iz Donjeg Tovarnika pokazala spretnost na biciklu i veliko srce
categories_image
„Znameniti junaci Kupinika“ stižu u Rumu
categories_image
U subotu peti festival „Šareni se moj Srem“ – dečje stvaralaštvo u znaku različitosti i zajedništva
categories_image
U utorak dva filmska naslova u Pećincima: „Pera Kojot protiv sistema“ za najmlađe i „Kengur se vraća kući“ u večernjem terminu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Drugo mesto na Republičkom takmi...

categories_image

Vesti | Inđija

Nagrada opštini Inđija

categories_image

Društvo | Vesti

Za kupovinu nekretnine čiji je v...

categories_image

Vesti | Ruma

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt