Ekologija i sport ruku pod ruku

Trinaesta sezona Plazma Sportskih igara mladih (SIM) okupila je u Sportskoj hali u Donjem Tovarniku mlade sportiste iz pećinačke Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“, koji su na „zelenom terenu“ edukativne radionice Ziro veist (Zero Waste) – Budi deo Igre, čuvajmo našu planetu prikazali veliku borbenost i ujedno učila kako da pravilno razvrstavaju otpad i razvijaju svest o značaju očuvanja životne sredine.

Zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić izrazio je, tom prilikom, zadovoljstvo zbog organizovanja Sportskih igara mladih u našoj opštini, jer kako je rekao, Igre su prilika da se mladi druže sa vršnjacima iz cele zemlje i regiona, takmiče, ali i nauče nešto novo na „zelenom terenu“.

Izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih Miodrag Gogić, istakao je da je dobra saradnja pećinačke lokalne samouprave i SIM, kao i zainteresovanost dece, rezultirala ponovnim viđenjem u Donjem Tovarniku.

Plamen prijateljstva Plazma SIM upalio je Živko Misirača, trener KK „Srem Basket“ iz Pećinaca, a sekretar pećinačkog Sportskog saveza opštine Pećinci Milan Đokić, rekao je da je upravo Misirača pravi uzor za decu iz naše opštine.

U okviru programa dodeljena je zahvalnica sekretaru Milanu Đokiću, dok je Ziro veist priznanje uručeno zameniku Zoranu Vojkiću, za doprinos razvoju sporta i podršku ekološkim inicijativama među najmlađima.

Pored ekološkog segmenta, pećinački mališani su imali priliku da se takmiče i u okviru Koka-Kola Kup-a u malom fudbalu, najvećeg amaterskog turnira za decu u ovoj disciplini, gde su pokazali sportski duh, timski rad i fer-plej. Na samom početku programa, himnu Plazma Sportskih igara mladih izvele su Natalija Prijić i Jovana Makević.

Plazma Sportske igre mladih i ove godine nastavljaju svoju misiju da sport i edukaciju učine dostupnim svakom detetu, potpuno besplatno, uz poruke zajedništva, fer-pleja i zdravih životnih navika, sa posebnim fokusom na edukaciju dece o očuvanju planete. Ova sezona ima poseban značaj, jer se na regionalnom nivou obeležava veliki jubilej, 30 godina od osnivanja Plazma Sportskih igara mladih, a centralna ceremonija ovog velikog jubileja biće održana sredinom avgusta u Splitu, u Republici Hrvatskoj.

