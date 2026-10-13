Pazovački strelci nastavili niz dobrih rezultata

Mladi strelci Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove ostvarili su zapažene rezultate na drugom kolu Lige pionira Vojvodine, održanom 11. oktobra u Staroj Pazovi.

U pojedinačnoj konkurenciji, pionir Aleksandar Krajina osvojio je bronzanu medalju, dok je njegov klupski kolega Filip Srdić zauzeo odlično četvrto mesto.

Uspešan nastup mladih strelaca Jedinstva upotpunjen je i rezultatima u ekipnoj konkurenciji. Ekipa pionira osvojila je drugo mesto, dok su pionirke takmičenje završile na trećoj poziciji.

-Još jedan takmičarski dan doneo je radost, nove uspehe i potvrdu da mladi stelci Jedinstva nastavljaju da napreduju i dostojno predstavljaju svoj klub i Staru Pazovu – navode iz ovog sportskog kolektiva.

Naredno 3. kolo Lige pionira Vojvodine biće održano 15. novembra u Sremskoj Mitrovici.

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