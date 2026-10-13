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Pazovački strelci nastavili niz dobrih rezultata
Sport | Stara Pazova
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Pazovački strelci nastavili niz dobrih rezultata

13. oktobar 2026. godine

Mladi strelci Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove ostvarili su zapažene rezultate na drugom kolu Lige pionira Vojvodine, održanom 11. oktobra u Staroj Pazovi.

U pojedinačnoj konkurenciji, pionir Aleksandar Krajina osvojio je bronzanu medalju, dok je njegov klupski kolega Filip Srdić zauzeo odlično četvrto mesto.

Uspešan nastup mladih strelaca Jedinstva upotpunjen je i rezultatima u ekipnoj konkurenciji. Ekipa pionira osvojila je drugo mesto, dok su pionirke takmičenje završile na trećoj poziciji.

-Još jedan takmičarski dan doneo je radost, nove uspehe i potvrdu da mladi stelci Jedinstva nastavljaju da napreduju i dostojno predstavljaju svoj klub i Staru Pazovu – navode iz ovog sportskog kolektiva.

Naredno 3. kolo Lige pionira Vojvodine biće održano 15. novembra u Sremskoj Mitrovici.

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