MESTA KOJIH VIŠE NEMA: Od bioskopske sale do tržnog centra

Bilo je to vreme kada se u bioskop nije odlazilo samo da bi se pogledao film. Za mlade Inđinčane, odlazak u bioskop bio je prilika za izlazak, susret sa društvom i druženje.

Inđija je nekada imala dva bioskopa, a jedan od njih bio je „Sloboda“, mesto koje je godinama bilo deo svakodnevnog života grada.

Inđinčanka Dana Stevanović rado se seća tih dana. U bioskop se, kaže, odlazilo sa zadovoljstvom, a „Sloboda“ je bila jedno od mesta na kojima su se mladi okupljali.

-Rado sam odlazila u bioskop. To je bilo mesto gde su mladi izlazili, gde smo se sretali i družili. Nije se išlo samo zbog filma, već i zbog društva, priseća se Dana.

Danas je slika na tom mestu potpuno drugačija. Nekadašnju bioskopsku salu zamenio je tržni centar, a prostor koji je nekada bio ispunjen filmskim pričama danas ima sasvim drugu namenu.

Prolaznici žure svojim poslovima, ulaze u prodavnice, kupuju i odlaze, dok malo šta na prvi pogled podseća na vreme kada su se ovde okupljale mlade generacije.

Ipak, mesta se menjaju, ali sećanja ostaju. Za Danu i njene sugrađane koji pamte stari Bioskop „Sloboda“, ovaj deo Inđije nije samo još jedna adresa u gradu. To je mesto koje u njihovim uspomenama i dalje ima veliko platno, bioskopsku salu i mlade ljude koji su se tu sastajali, gledali filmove i započinjali svoje izlaske.

M.S.

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