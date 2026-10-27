Pobeda mlađe ekipe Srema na startu Prve vojvođanske lige

Mlađa ekipa odbojkašica Srema uspešno je startovala u takmičenju Prve vojvođanske lige. U veoma zanimljivom meču Mitrovčanke su na svom terenu savladale novosadski Štrand volley rezultatom 3:2 (25:15, 26:28, 26:28, 25:10, 15:6).

Trener Duduj može biti zadovoljan igrom ekipe, ali su uočljivi problemi sa padom koncentracije što je dovodilo do problema u prijemu i servisu. U ekipi Srema se kvalitetnim napadačkim akcijama istakla Malešević.

U sledećem kolu ekipa Srema 2 gostuje ekipi Rume.

GŽOK Srem – Štrand volley 3:2 (25:15, 26:28, 26:28, 25:10, 15:6)

Sremska Mitrovica, Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca: 50, sudije Sokolović i Radojčić, zapisničar Bojanić

GŽOK Srem 2: Lazar, Stanković, Malešević, Kirjković, Jakšić, Milutinović, Katanić, Đonlić, Čelić,

Paunović, Novković, Stanojević, Marković, Škorić, trener Duduj, pom. Trener Čutović

Štrand volley: Mandarić, Milošević, Vučković, Radujko, Radovanović, Zelenika, Perić, Berić, Isakov,

Banduka, Vukičević, Zelenović, trener Tešić

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