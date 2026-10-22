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Tri srpskoligaša i Šumar u polufinalu
Sport
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Tri srpskoligaša i Šumar u polufinalu

22. oktobar 2026. godine

U sredu, 21. oktobra, odigrane su četvrtfinalne utakmice Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, nakon kojih su plasman među četiri najbolje ekipe izborili Jedinstvo iz Stare Pazove, Železničar iz Inđije, Šumar iz Ogara i Hajduk iz Divoša.

Najubedljiviju pobedu ostvarilo je Jedinstvo, koje je pred svojim navijačima savladalo Podunavac iz Belegiša rezultatom 6:1. Uspešan je bio i Železničar, koji je u Krčedinu bio bolji od LSK-a iz Laćarka sa 3:1, dok je Šumar na domaćem terenu eliminisao Omladinac iz Novih Banovaca pobedom od 2:1.

Najviše pogodaka viđeno je u Pećincima, gde je Hajduk iz Divoša savladao Donji Srem 2015 rezultatom 5:2 i tako kompletirao spisak polufinalista.

U četiri susreta postignut je ukupno 21 pogodak, a među učesnicima završnice nalaze se tri srpskoligaša, Jedinstvo, Železničar i Hajduk, kao i Šumar, član Vojvođanske fudbalske lige „Jug“.

Polufinalne utakmice Kupa PFS Srem na programu su u sredu, 4. novembra.

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