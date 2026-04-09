Dragan Milošević novi je trener Slobode iz Donjeg Tovarnika
9. april 2026. godine

Fudbalski klub Sloboda imenovao je Dragana Miloševića za novog šefa stručnog štaba, nakon rastanka sa dosadašnjim trenerom Zdravkom Tripkovićem.

Milošević u Slobodu dolazi iz Hajduka iz Beške, a tokom dosadašnje trenerske karijere vodio je više klubova, među kojima su Mladost iz Bačkog Jarka, Radnički iz Kovina, Radnički iz Sremske Mitrovice, Cement iz Beočina, Podunavac iz Belegiša, Hajduk iz Divoša i Dinamo iz Pančeva.

Pred novim trenerom je zadatak da sa ekipom pokuša da obezbedi što bolje rezultate u nastavku takmičenja u Srpskoj ligi Vojvodina, u kojoj se Sloboda trenutno bori za opstanak.

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

