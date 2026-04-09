Dragan Milošević novi je trener Slobode iz Donjeg Tovarnika

Fudbalski klub Sloboda imenovao je Dragana Miloševića za novog šefa stručnog štaba, nakon rastanka sa dosadašnjim trenerom Zdravkom Tripkovićem.

Milošević u Slobodu dolazi iz Hajduka iz Beške, a tokom dosadašnje trenerske karijere vodio je više klubova, među kojima su Mladost iz Bačkog Jarka, Radnički iz Kovina, Radnički iz Sremske Mitrovice, Cement iz Beočina, Podunavac iz Belegiša, Hajduk iz Divoša i Dinamo iz Pančeva.

Pred novim trenerom je zadatak da sa ekipom pokuša da obezbedi što bolje rezultate u nastavku takmičenja u Srpskoj ligi Vojvodina, u kojoj se Sloboda trenutno bori za opstanak.

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

