Inđija dočekuje OFK Kikindu uz optimizam trenera Blanuše

Ekipa Inđije na premijeri prolećnog dela prvenstva dočekuje OFK Kikindu. Utakmica se igra u subotu, 7. marta, sa početkom u 14:30 časova na stadionu „Toyo tires arena“.

Kratak osvrt na prethodni period pružio je trener Inđije Miroslav Blanuša.

— Što se tiče prelaznog roka, mi ga praktično nismo ni odradili jer nismo imali pravo na registraciju igrača. Zbog toga smo nastavili da radimo sa igračima koji su bili u timu tokom jesenjeg dela, a priključeno im je i nekoliko igrača iz omladinskog pogona. Nekolicina njih je i prošle godine povremeno trenirala sa prvim timom, tako da im okruženje nije nepoznato. Lepa stvar je što će sada dobiti priliku da se nametnu i kroz utakmice steknu seniorsko iskustvo. Neće biti velikog pritiska na njima, ali verujem da će im to značiti za dalji razvoj – rekao je Blanuša.

Pripremni period je protekao dobro, kako ističe Blanuša, igrači su bili fokusirani i radili na jednom ozbiljnom nivou, što daje razlog za optimizam u nastavku sezone.

– Inđiju su tokom zime napustila četiri igrača koja su dosta toga donosila na terenu. Činjenica je da će nam nedostajati iskustva, ali verujem u svoj tim i mislim da itekako imamo šta da pokažemo ovog proleća – rekao je trener.

Prvi protivnik Sremcima je ekipa OFK Kikinda.

– U takvoj smo situaciji da nikoga ne možemo da potcenimo u ovom rangu takmičenja. Kikinda je, koliko znam, dovela desetak novih igrača, tim je preuzeo Milan Ćulim, trener kojeg izuzetno cenim. Sigurno je da i oni u ovoj utakmici vide svoju šansu, ali ono što je izvesno jeste da je nama pobeda prioritet i potrudićemo se da sva tri boda ostanu u Inđiji – poručio je Blanuša.

Izvor: fk-indjija.com

