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Dve zlatne medalje za Mitrovčanke na Svetskom prvenstvu
Sport | Sremska Mitrovica
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Dve zlatne medalje za Mitrovčanke na Svetskom prvenstvu

26. oktobar 2026. godine

U periodu od 21. do 25. oktobra Slovenija i grad Kopar su bili domaćini Svetskog prvenstva u organizaciji (IKU) Internacionalne karate unije. Za Reprezentaciju Srbije nastupalo je pet takmičara iz Karate kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice, a dve zlatne medalje su osvojile Nina Erak i Isidora Dragojlović.

Takođe, dobar uspeh ostvarili su i ostali takmičari mitrovačkog kluba, koji su u svojim kategorijma ušli među prvih pet. Zaslužno među najboljima našli su se Nemanja Žunić, Anja Erak i Konstantin Dostanić.

-Veoma smo ponosni na sve naše takmičare koji osvetlaše ime našeg kluba, grada i države. Veliko hvala roditeljima kao i ljudima dobre volje koji su imali razumevanje i finansijski pomogli odlazak naših takmičara – navode iz Sirmiuma.

Karatiste Sirmiuma za ovo takmičenje pripremali su treneri Milica Krstić, Ljiljana Maričić i Stanislav Raković.

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