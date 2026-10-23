Drugo mesto za mlade fudbalere Slobode u Herceg Novom

Igrači Škole fudbala FK “Sloboda” iz Donjeg Tovarnika osvojili su drugo mesto na međunarodnom “Turniru prijateljstva” u Herceg Novom, u konkurenciji 24 ekipe iz 7 država regiona.

Na trodnevnom turniru u Herceg Novom nastupilo je više od 300 mladih fudbalera iz Slovenije, Slovačke, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a igralo se u dve kategorije – generacije 2014. i generacije 2015. godište.

FK “Sloboda” nastupila je u kategoriji 2015. godište i osvojila drugo mesto. U samoj završnici turnira nadigrala je FK “Orjen” iz Crne Gore, dok je u finalu poražena od NK “Krka” iz Slovenije rezultatom 2:0, i tako osvojila srebrnu medalju, dok je treće mesto pripalo ekipi “Senec” iz Slovačke.

FK “Sloboda” je ujedno bila treći klub po uspešnosti u ukupnom plasmanu.

-Za naše mlade fudbalere ovo predstavlja veliki uspeh u jakoj konkurenciji izuzetno dobro motivisanih ekipa. Deca su imala priliku da uživaju u dobrim uslovima za igru, kao i u dobrim hotelskim uslovima, a i pored loših vremenskih uslova iskoristili smo priliku za šetnju i upoznavanje sa Herceg Novim. Sve ovo je za njih bilo jedno lepo iskustvo i zahvalni smo Opštini Pećinci koja je omogućila učešće naše dece na ovom lepom turniru – izjavio je Siniša Sarić, trener donjotovarničke ekipe.

Svi učesnici turnira nagrađeni su spomen-medaljama, tako da niko nije otišao kući praznih ruku.

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