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Dve medalje za atletičare Srema na Prvenstvu Srbije u krosu
Sport
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Dve medalje za atletičare Srema na Prvenstvu Srbije u krosu

26. oktobar 2026. godine

Proteklog vikenda u Požarevcu održano je Prvenstvo Srbije u kros trčanju sa koga su se atletičari Srema vratili kući sa dve medalje.

Maksim Hasečić je u trci mlađih juniora osvojio drugo mesto i srebrnu medalju pretrčavši stazu dugu 6km za 19:45 min. Svojim dobrim plasmanom otvorio je mogućnost da od strane selektora bude pozvan u reprezentaciju za Prvenstvo Balkana u krosu, ali to će se zvanično znati tek za koji dan. Iz kluba ističu da i ako ne bude pozvan, Maksim je pokazao vrlo dobar nivo forme i takmičarske hrabrosti.

Tara Žarić je osvojila treće mesto i bronzanu medalju u trci starijih juniorki na 4km vremenom 16:14 min i osvojila svoje četvrtu medalju sa Prvenstava Srbije ove godine.

Danilo Topić je u trci starijih pionira na 2km bio sedmoplasirani, dok je Nađa Vuković u trci mlađih pionirki na 1km imala peh na samom startu kad je izvrnula zglob, pa je na sredini trke odustala jer zbog bolova nije mogla nastaviti takmičenje.

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