Dve medalje za atletičare Srema na Prvenstvu Srbije u krosu

Proteklog vikenda u Požarevcu održano je Prvenstvo Srbije u kros trčanju sa koga su se atletičari Srema vratili kući sa dve medalje.

Maksim Hasečić je u trci mlađih juniora osvojio drugo mesto i srebrnu medalju pretrčavši stazu dugu 6km za 19:45 min. Svojim dobrim plasmanom otvorio je mogućnost da od strane selektora bude pozvan u reprezentaciju za Prvenstvo Balkana u krosu, ali to će se zvanično znati tek za koji dan. Iz kluba ističu da i ako ne bude pozvan, Maksim je pokazao vrlo dobar nivo forme i takmičarske hrabrosti.

Tara Žarić je osvojila treće mesto i bronzanu medalju u trci starijih juniorki na 4km vremenom 16:14 min i osvojila svoje četvrtu medalju sa Prvenstava Srbije ove godine.

Danilo Topić je u trci starijih pionira na 2km bio sedmoplasirani, dok je Nađa Vuković u trci mlađih pionirki na 1km imala peh na samom startu kad je izvrnula zglob, pa je na sredini trke odustala jer zbog bolova nije mogla nastaviti takmičenje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.