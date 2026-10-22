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Inđinčanin Jovan Popović nagrađen za rezultat ostvaren na Svetskom prvenstvu u Poljskoj
Sport | Inđija
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Inđinčanin Jovan Popović nagrađen za rezultat ostvaren na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

22. oktobar 2026. godine

U sredu 21. oktobra u Palati Srbije upriličen je svečani doček najuspešnijih takmičara, reprezentativaca Srbije, na Svetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je odrzano u Bielskom- Poljska. Među delegacijom reprezentacije bio je i Inđinčanin Jovan Popović, član Karate kluba Železničar.

Jovan je imao odličan nastup i osvojio je deveto mesto, kao visoko plasiran na minulom Svetskom prvenstvu dobio je zahvalnicu u Ministarstvu sporta, što mu je ujedno veliko priznanje za budući rad i napredak. 

Sportiste je ugostio državni Sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić, pomoćnik ministra Hadži Strahinja Stojković i direktor Karate federacije Predrag Stojadinov

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