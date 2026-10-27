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Tri medalje za klub Tribal MMA Sirmium
Sport
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Tri medalje za klub Tribal MMA Sirmium

27. oktobar 2026. godine

Takmičari kluba Tribal MMA Sirmium ostvarili su zapažene rezultate na tradicionalnom turniru VIN Challenge 2026, koji okuplja najbolje borce brazilske džiju-džice (BJJ) iz regiona. U sklopu priprema za predstojeća takmičenja, klub su predstavljala trojica takmičara, koji su osvojili tri medalje – jednu zlatnu i dve srebrne.

Najsjajnijim odličjem okitio se Ognjen Milinković, u kategoriji dečaka od 15 do 17 godina, Intermediate, do 60 kilograma. Nakon tri pobede, Milinković je u finalu savladao protivnika polugom na ruci (armbar) i zasluženo osvojio prvo mesto, potvrdivši još jednom svoj kvalitet.

Leo Hopić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji dečaka od 13 do 14 godina, Beginner, preko 60 kilograma. Do finala je stigao sa tri pobede, dok je u borbi za zlato poražen od predstavnika MMA Partizana, koji je bio gotovo deset kilograma teži od njega.

Do srebrnog odličja stigao je i Marko Savić, koji se takmičio u konkurenciji odraslih, Intermediate, do 70 kilograma. U prvom meču savladao je deset godina starijeg protivnika, a nakon kratke pauze uspeo je da zabeleži još jednu pobedu, ovog puta protiv odmornijeg rivala. U finalnoj borbi poražen je minimalnom bodovnom razlikom.

Osvajanjem tri medalje takmičari Tribal MMA Sirmium još jednom su potvrdili kvalitet i uspešan rad kluba, koji nastavlja pripreme za predstojeće izazove na domaćoj i regionalnoj sceni.

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