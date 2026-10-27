Tri medalje za klub Tribal MMA Sirmium

Takmičari kluba Tribal MMA Sirmium ostvarili su zapažene rezultate na tradicionalnom turniru VIN Challenge 2026, koji okuplja najbolje borce brazilske džiju-džice (BJJ) iz regiona. U sklopu priprema za predstojeća takmičenja, klub su predstavljala trojica takmičara, koji su osvojili tri medalje – jednu zlatnu i dve srebrne.

Najsjajnijim odličjem okitio se Ognjen Milinković, u kategoriji dečaka od 15 do 17 godina, Intermediate, do 60 kilograma. Nakon tri pobede, Milinković je u finalu savladao protivnika polugom na ruci (armbar) i zasluženo osvojio prvo mesto, potvrdivši još jednom svoj kvalitet.

Leo Hopić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji dečaka od 13 do 14 godina, Beginner, preko 60 kilograma. Do finala je stigao sa tri pobede, dok je u borbi za zlato poražen od predstavnika MMA Partizana, koji je bio gotovo deset kilograma teži od njega.

Do srebrnog odličja stigao je i Marko Savić, koji se takmičio u konkurenciji odraslih, Intermediate, do 70 kilograma. U prvom meču savladao je deset godina starijeg protivnika, a nakon kratke pauze uspeo je da zabeleži još jednu pobedu, ovog puta protiv odmornijeg rivala. U finalnoj borbi poražen je minimalnom bodovnom razlikom.

Osvajanjem tri medalje takmičari Tribal MMA Sirmium još jednom su potvrdili kvalitet i uspešan rad kluba, koji nastavlja pripreme za predstojeće izazove na domaćoj i regionalnoj sceni.

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