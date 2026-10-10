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Arenda po jutru 200 evra: Sastanak poljoprivrednika i zakupodavaca
Vesti | Poljoprivreda | Stara Pazova
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Arenda po jutru 200 evra: Sastanak poljoprivrednika i zakupodavaca

10. oktobar 2026. godine

Staropazovački ratari sastali su se protekle nedelje za zakupodavcima zemljišta, kako bi se usaglasili oko cene arende za narednu godinu. Tom prilikom, postignut je dogovor da zakupodavcima bude ponuđeno dve stotine evra po katastarskom jutru, s tim što ova cena nije konačna u svim slučajevima, jer zavisi, između ostalog, i od toga da li vlasnik zemljišta daje saglasnost za prijavu parcele u eAgrar.

-Zaključak je ostao na nivou Stare Pazove da izađemo sa cenom od 200 evra sada, trenutno. Nismo još dobili ni 17.000 dinara obećanih, s čim bismo možda bili skoro blizu nule, a da ne pričamo za narednu godinu. Ako bude u narednoj godini direktnih plaćanja, doplatilo bi se do 250 evra po katastarskom jutru, rekao je Janko Turčan, potpredsednik Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova, prenosti RTV Stara Pazova.

Pomenuta cena odnosi se samo na zemlju za koju zakupodavac daje saglasnost, a za parcele bez te mogućnosti poljoprivrednici će ponuditi manji iznos.

-Ta cena o kojoj smo sad pričali, bila bi za one parcele od kojih mi od zakupodavaca dobijemo potpis da možemo da prijavimo u naš e-Agrar. To bi bio taj iznos. Konkretno, cena za ljude koji ne žele da ti daju papire će ići ispod 200 evra, kaže Turčan.

Sastanku je prisustvovao samo jedan vlasnik zemljišta, uz još oko 20 poljoprivrednika.

Izvor: RTV Stara Pazova

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