Asfaltirana Zmaj Jovina ulica u Grabovcima

Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, obišao je danas radove na asfaltiranju Zmaj Jovine ulice u centru Grabovaca, koja, inače, do sada nikada nije asfaltirana.

Nov asfalt protezaće se u dužini od oko 200 metara, sve do kuće porodice Komadinović, inače, poslednje u ulici i čiji članovi, za 80 godina koliko su u Grabovcima, ne pamte da je asfalt ikada došao ispred njihovog doma.

– Uradili smo ovu ulicu na zahtev i Saveta mesne zajednice Grabovci i predsednika MZ i svih ovih ljudi ovde. Porodica Komadinović je zaslužila da dobije asfalt do svoje kuće jer u zimskom periodu kada je kiša i kada su loši vremenski uslovi teško su funkcionisali u smislu odlaska i dolaska do svoje kuće. Sa druge strane, malo sela ima u centru fudbalski teren poput Grabovaca, tako da duž celog fudbalskog terena kada se igraju fudbalske utakmice, da ne kažem celo selo, ali masa ljudi ovde prisustvuje tim utakmicama, tako da smo i duž celog terena uradili ulicu. Počeli smo sa 5 metara širine od kuće Komadinovića do izlaska prema centru širimo je na 7 metara s obzirom na to da će sa te strane biti i trotoar – rekao je Slađan Mančić.

U Grabovcima su tri dana bili u toku pripremni radovi, s obzirom da u Zmaj Jovinoj ulici nikada nije bilo asfalta. Danas je ulica asfaltirana, a u toku sutrašnjeg dana nastaviće se radovi na uređenju bankina, posipanje, obeležavanje.

Na zahtev Mesne zajednice sutra će biti urađeni ležeći policajci na tri lokacije u samom centru sela, pored škole, Doma zdravlja i u centru sela. Svi radovi se finansiraju iz ugovora o tekućem održavanju puteva, po predračunima koštaće između 4 i 4,5 miliona dinara.