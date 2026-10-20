Održana promocija knjiga eseja Ilije Šaule

U četvrtak, 15. oktobra u čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održana je promocija stvaralaštva književnika Ilije Šaule.
Predstavljene su tri zbirke eseja „U susret buđenju“, „Misaoni horizonti“ i „Povratak čoveku eseji za homo deusa“. Svoje zapise autor temelji na mišljenju koje želi da podeli sa čitaocima, a čitaoce nagoni na promišljanje i dolazak do zajedničkih zaključaka.
Publici se obratila i urednica Milena Blagojević i pružila kritički prikaz eseja. Književno veče je muzikom oplemenio Hajrudin Durmanović. Moderator programa bila je bibliotekarka Marijana Jakovljević.