U pretresu kuće pronađeni kilogrami narkotika, osumnjičeni iza rešetaka
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu uhapsili su S. K. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Šida, policija je pronašla četiri kilograma i 575 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, S. K. je određen pritvor do 30 dana.

