  • petak, 24. oktobar 2025.
Rumljanin uhapšen zbog napada i krađe
Društvo | Hronika | Ruma
0 Komentara

Rumljanin uhapšen zbog napada i krađe

24. oktobar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I.Z. (2003) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i razbojništvo.

On se sumnjiči da je 19. oktobra u Ulici Vojvode Brane prišao s leđa dvadesetogodišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dopuna dnevnog reda 12. sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica 
categories_image
Mađarski jezik u mitrovačkim školama
categories_image
Milana Jančić laureatkinja prestižnog takmičenja na Kipru
categories_image
Brži odgovor na zdravstvene pretnje
categories_image
Gimnastičarke iz Rume uspešne u Senti
categories_image
Medalja za šahistkinju Anju Mitrović u Austriji
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Projekcija filma „Izazov“ održan...

categories_image

Društvo | Hronika | Šid | Vesti

Zakazana sednica Skupštine Opšti...

categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Nebeski lovci u Muzeju Srema

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Šid

Veliki gastronomski spektakl u S...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt