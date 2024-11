Srem ponovo bolji od Inđije

U prohladnoj hali sportova u Inđiji je odigrana nova prvenstvena utakmica između odbojkašica Inđije i Srema iz Sremske Mitrovice. Možda i po prvi put u duelima ova dva tima je favorit bio unapred poznat. Do sada su to često bile utakmice na poen razlike, ali je ovog puta znatno po kvalitetu skromniji domaći sastav, bio nemoćan da pruži veći otpor gošćama.

U prvom setu je to bilo gotovo vidno i gotovo bolno po četu trenera Nikole Jerkovića. Poeni su se nizali kao na traci i brzo je bilo, 9:25. Set dobijen za gošće gotovo bez otpora.

I drugi set Srem otvara dobro. Stižu igračice iz prestonice Srema do 5:8. Tu je konačno proradila i odbrana u domaćem timu i stiže poravnanje rezultata, 8:8. Inđinčanke prvi put vode posle greške Đorđevićeve. Čak šta više stižu i do 19:15 i po ko zna koji put potpuno staju. Ne samo ove sezone. Netreba trošiti reči da je stigao rezultat od 0:10 za 19:25. Neshvatljiv pad u igri.

I kada se očekivao scenario kao u prvom, on ipak nije ponovljen u trećem setu. A, sve je ličilo na to. Mandović sa svojim as servisom pravi 7:12. Inđinčanke se polako rezultatski vraćaju u set, ali nisu ni

jednom ozbiljnije zapretile pa je na kraju bilo, 21:25.

Za domaći sastav bolan sedmi poraz. Iskre da se izađe iz trenutne krize rezultata prosto nema. Srem u sledećem kolu dočekuje ekipu Partizana, a Inđija putuje u Suboticu.

Inđija – Srem 0:3 (9:25, 19:25, 21:25)

Inđija, Hala sportova, gledalaca: 100, Sudije: Aleksandra Balandžić i Zoran Radovanović.

Inđija: Barnak 8, Tasić 6, Đekić 6, Jerinić 3, Andrić 3, Kojadinović 5, Božović, Kurčubić, Mijailović, Trivun, Đačić 5, Suvajdžić, Horvat, Tepavac

Trener: Nikola Jerković

Srem: Grabić 11, Mandović 3, A. Đorđević 10, Milunović 14, Antić 5, Ašonja 14, S. Đorđević, Mihajlović, Babalj, Gaćeša, Jovović, Popadić, Kapric

Trener: Nikola Kapric

A. Belić

