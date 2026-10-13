Juče sankcionisano 28 vozača

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Sremske Mitrovice, Inđije i Stare Pazove, evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Otkriveno je 215 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 28 vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu kretanja vozila u zonama škola.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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