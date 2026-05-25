Ispiranje vodovodne mreže u javnom sistemu vodosnabdevanja u četvrtak i petak

U okviru planiranih aktivnosti na vodovodnoj mreži, a u cilju održavanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće, JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica će, u četvrtak, 28. i petak, 29. maja 2026. godine, tokom celog dana organizovati ispiranje distributivne mreže.

Radovi se odnose na području koje obuhvata grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se vodom snabdevaju iz javnog sistema vodosnabdevanja. Ovim su izuzeta mesta koja imaju lokalne sisteme – Jarak, Bosut i Sremska Rača.

Radovi će se odvijati parcijalno, po reonima. Tokom ispiranja mreže dolaziće do povremenih kraćih zastoja u isporuci vode i pojave mutnoće vode, te ona zbog toga neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova, potrebno je ispustiti vodu iz slavine, dok se ne izbistri.

