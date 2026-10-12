Najava isključenja struje za utorak, 13. oktobar

Za utorak, 13. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova
Radinački put od br. 57-145 i 60-66 i br. 2 i br. 72 i b.b.
Marka Kraljevića od br. 1-41 i 2-30
Novosadska od br. 1-45 i 2-100
15.maja od br. 1-3 i 2-6
Beogradska
Kuzmin od 11:00 do 12:00 časova
Fruškogorska od br. 1a-51 i 2-58
Zadružna od br. 1-15 i 2-16
Savska od br. 3-63 i 2-52
Nikole Radojčića od br. 1-43 i 4-44 i b.b.
Sremska Mitrovica od 10:00 do 13:00 časova
Petra Preradovića od broja 34 do 56