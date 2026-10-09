Najava isključenja struje za ponedeljak, 12. oktobar

Za ponedeljak, 12. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova
Stevana Mokranjca
Fuškogorskog odreda
Josifa Pančića br.6 i b.b.
Samousluga – Josifa Pančića b.b.
Sremskog fronta broj 32
Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova
Karađorđeva od broja 1-89 i od 2 do 50
Miloša Obilića od broja 51 do 77 i od 44 do 72
Fruškogorska broj 65a
Despota Stefana od broja 1 do 69 i od 2 do 90
Sremska Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova
Iriška
Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova
Nušićeva od br. 1-25 i 2-40
Gajeva od br. 5-15
Podrinjska od br. 1-17 i 2-28
Milice Stojadinović od br. 29-65 i 24-38
Miloša Obilića br. 182
Stefana Štiljanovića od br. 1-27 i 2-24
Žrtava fašizma od br. 102-108 i br. 77
Simeona Piščevića od br. 1-9 i 17-21 i 25-27 i 2-10 i 14-26 i 79-83 i br: 91, 97, 99 i 106
Hajduk Stanka
Laćaračka od br. 1-13 i 2-30 i br. 46b i b.b.
Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova
Uroša Stojšića od broja 2 do 18
Sremska Mitrovvica od 12:00 do 13:00 časova
Matije Huđi od broja 15 do 21 i od 51 do 59
Maksima Gorkog od broja 1 do 39 i od 2 do 38