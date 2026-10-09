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Najava isključenja struje za ponedeljak, 12. oktobar
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Najava isključenja struje za ponedeljak, 12. oktobar

9. oktobar 2026. godine

Za ponedeljak, 12. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Stevana Mokranjca
Fuškogorskog odreda
Josifa Pančića br.6 i b.b.
Samousluga – Josifa Pančića b.b.
Sremskog fronta broj 32

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Karađorđeva od broja 1-89 i od 2 do 50
Miloša Obilića od broja 51 do 77 i od 44 do 72
Fruškogorska broj 65a
Despota Stefana od broja 1 do 69 i od 2 do 90

Sremska Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova

Iriška

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Nušićeva od br. 1-25 i 2-40
Gajeva od br. 5-15
Podrinjska od br. 1-17 i 2-28
Milice Stojadinović od br. 29-65 i 24-38
Miloša Obilića br. 182
Stefana Štiljanovića od br. 1-27 i 2-24
Žrtava fašizma od br. 102-108 i br. 77
Simeona Piščevića od br. 1-9 i 17-21 i 25-27 i 2-10 i 14-26 i 79-83 i br: 91, 97, 99 i 106
Hajduk Stanka
Laćaračka od br. 1-13 i 2-30 i br. 46b i b.b.

Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova

Uroša Stojšića od broja 2 do 18

Sremska Mitrovvica od 12:00 do 13:00 časova

Matije Huđi od broja 15 do 21 i od 51 do 59
Maksima Gorkog od broja 1 do 39 i od 2 do 38

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