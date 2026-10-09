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Juče otkriveno 255 saobraćajnih prekršaja u Sremu
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Juče otkriveno 255 saobraćajnih prekršaja u Sremu

9. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Inđije i Šida, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

Otkriveno je 255 saobraćajnih prekršaja. Zbog izvršenih saobraćajnih prekršaja, iz saobraćaja je isključeno 18 vozača.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju

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