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Protekle nedelje rođene 24 bebe u mitrovačkom porodilištu
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Protekle nedelje rođene 24 bebe u mitrovačkom porodilištu

12. oktobar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođene su 24 bebe, 7 devojčica i 17 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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