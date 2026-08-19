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Potpuna obustava saobraćaja u delu Fruškogorske ulice zbog festivala „ART FRONT 4“
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Potpuna obustava saobraćaja u delu Fruškogorske ulice zbog festivala „ART FRONT 4“

19. avgust 2026. godine

Preduzeće „Sirmijum put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će, zbog održavanja muzičkog festivala „ART FRONT 4“ na Hipodromu, 21. i 22. avgusta 2026. godine, u periodu od 18.00 do 02.00 časa, doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice.

Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice, od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Dimitrija Davidovića.

Saobraćaj će biti preusmeravan na kružnoj raskrsnici kod Doma učenika, kao i na raskrsnici Fruškogorske ulice i Ulice Dimitrija Davidovića.

Mole se građani da tokom trajanja obustave poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

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