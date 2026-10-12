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Za vikend na putevima u Sremu 419 prekršaja i 11 saobraćajnih nezgoda
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Za vikend na putevima u Sremu 419 prekršaja i 11 saobraćajnih nezgoda

12. oktobar 2026. godine

Za vikend, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici je evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno sedam osoba.

Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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