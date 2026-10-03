Za razvoj preduzetništva u Inđiji 12 miliona dinara

Opština Inđija opredelila je ukupno 12 miliona dinara za podršku razvoju preduzetništva u 2026. godini, kroz dodelu bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju poslovanja privrednih subjekata na teritoriji opštine.

Cilj ove mere je da se lokalnim preduzetnicima pruži konkretna finansijska podrška za razvoj i unapređenje poslovanja, kao i da se stvore povoljniji uslovi za dalje jačanje preduzetništva na području inđijske opštine.

Prema uslovima konkursa, pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava kreću se od 100.000 do 300.000 dinara, a prednost će imati preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške. Na taj način, mera je usmerena i na pružanje prilike onima koji do sada nisu koristili sredstva namenjena razvoju preduzetništva.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 6. novembra 2026. godine. Korisnici kojima sredstva budu odobrena u obavezi su da ih namenski utroše i da odgovarajuće dokaze o realizaciji dostave najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Pravo na dodelu sredstava nemaju privredni subjekti koji obavljaju delatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, igara na sreću i proizvodnje oružja, kao ni oni koji se bave drugim zakonom zabranjenim delatnostima.

Iz Opštine Inđija ističu da je podrška lokalnom preduzetništvu jedan od načina da se dodatno podstaknu preduzetnici da ulažu u svoje poslovanje, unapređuju rad i stvaraju uslove za dalji razvoj svojih preduzeća i preduzetničkih delatnosti.

M.S.

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