Najuspešniji Dani vina u Rivici do sada

Rivica-Dani vina u Rivici održani su po 25.put u organizaciji Zavičajnog društva „Fruškogorje“ i Mesne zajednice Rivica. Ove godine oboren je rekord i po broju prijavljenih uzoraka za ocenu i po broju izlagača. Proizvođači vina dostavili su oko 330 uzoraka na ocenu, što je za oko 80 više nego prošle godine. Apsolutni pobednik ovogodišnjih, 25.Dana vina u Rivici je Vinarija Tanasković iz Krušedol Prnjavor, a nagarde su dodeljene i u šest kategorija. Pokrovitelj je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Opština Irig i Turistička organizacija Opštine Irig. Manifestaciju je svečano otvorio Aleksandar Panovski, generalni sekretar Privredne komore Vojvodine.

U kategoriji bela vina najuspešnija je Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor, najbolje crveno vino proizveo je Podrum Milivojević Inđija, a najbolje roze Mita Pantelinac iz Banoštora. Najbolje voćno vino doalzi iz Pop Ljubine vinarije iz Sremske Mitrovice, a najbolji bermet iz porodičnog gazdinstva Tadić Inđija. Najbolje staro vino proizvela je Vinarija Divin iz Divoša. Ovom prilikom za najboljeg mladog vinara proglašen je Nikola Ćosić iz Rivice, Vinarija Odrovački proizvela je najbolje rivičko vino, a Radoslav Ćirić iz Rivice dobitnik je specijalne nagrade za osvojene četiri zlatne medalje na ovogodišnjim Danima vina.

