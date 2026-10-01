Obeležen Međunarodni dan starijih osoba – Doba dugovečnosti: prilagodimo sisteme dužem životu

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije. Starenje podrazumeva promene u fizičkom zdravlju, porodičnim i društvenim ulogama, načinu provođenja vremena i ličnom doživljaju sebe.

Danas se sve više govori o konceptima uspešnog starenja i aktivnog starenja, koji naglašavaju da starost ne mora biti period pasivnosti i zavisnosti. Naprotiv, starije osobe mogu ostati aktivne, uključene u društvo i zadovoljne svojim životom ukoliko imaju odgovarajuću podršku i mogućnost da se prilagode promenama koje starenje donosi. Očekivani životni vek pri rođenju sada premašuje 75 godina u polovini zemalja sveta. Predviđa se da će do 2030. godine starije osobe nadmašiti broj mladih na globalnom nivou, a ovo povećanje je najbrže u zemljama u razvoju. Zato se naglašava značaj unapređenja zdravlja, prevencije i lečenja bolesti tokom čitavog života. Na sposobnost obavljanja osnovnih funkcija i učešća u svakodnevnim aktivnostima utiču ne samo lični kapaciteti pojedinca, već i društveno i fizičko okruženje u kojem borave. Podrška okruženja igra ključnu ulogu u pomaganju starijim osobama da održe nivo aktivnosti i nezavisnost kako napreduju u godinama.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica posetili su Gerontološki centar „Srem“ u Rumi, sa željom da razgovorom, pažnjom i druženjem ukažu na značaj brige o zdravlju i kvalitetu života starijih sugrađana. Tom prilikom, doktorka epidemiolog iz Zavoda

za javno zdravlje ukazala je prisutnim korisnicima, ali i zdravstvenim i drugim radnicima centra, na značaj prevencije trenutno aktuelnog sezonskog oboljenja Groznica Zapadnog Nila koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Doktorka je istakla da je glavni prenosilac virusa Zapadnog Nila vrsta komarca koja je

odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja ovim virusom, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca. Istaknuto je da starije osobe spadaju u osetljivu grupu i bolest može imati ozbiljniji tok i veći rizik od komplikacija. Duži život treba da bude i kvalitetniji život. Međunarodni dan starijih osoba 2026. godine podseća nas da dugovečnost nije samo pitanje broja godina koje živimo, već i kvaliteta života tokom tih godina. Starenje stanovništva ne treba posmatrati samo kao izazov. Ono predstavlja i priliku da izgradimo društvo u kojem se iskustvo i doprinos starijih osoba prepoznaju i

vrednuju i u kojem svaka osoba ima mogućnost da stari zdravo i dostojanstveno.

U toploj i prijatnoj atmosferi centra, poseta je protekla uz razgovor, osmehe i razmenu iskustava i na druge zdravstvene teme. Ovakvi susreti podsećaju koliko pažnja i briga o zdravlju znači svakome od nas, bez obzira na godine. Učinimo da svaka godina bude vredna, zdrava i ispunjena.

Starost nije period stagnacije, već predstavlja novu razvojnu fazu koja donosi prilike za lični rast, mudrost, emocionalnu zrelost i drugačije sagledavanje života.

Dr Branka Malbašić Zečević Spec.socijalne medicine

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