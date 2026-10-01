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Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice
Društvo | Servis | Sremska Mitrovica
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Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice

1. oktobar 2026. godine

Obaveštavaju se građani da će danas, 1. oktobra 2026. godine, povodom održavanja predizbornog skupa na Trgu vojvođanskih brigada u Sremskoj Mitrovici, doći do privremene izmene režima saobraćaja.

U periodu od 17.30 do 18.30 časova biće:

– zatvoren deo Ulice Svetog Dimitrija, od raskrsnice sa Zmaj Jovinom ulicom do Trga Ćire Milekića;

– zatvoren deo Ulice kralja Petra I, od broja 1 do broja 20, od opštinskog parkinga do raskrsnice sa Ulicom Svetog Dimitrija;

– zatvoren izlaz iz Ulice Svetog Save.

Zabrana parkiranja važiće od 7.00 do 19.00 časova u delu Ulice Svetog Dimitrija, od raskrsnice sa Ulicom Svetog Save do Trga Ćire Milekića, kao i u delu Ulice kralja Petra I, od broja 1 do broja 20.

Parking iza Gradske uprave Grada Sremska Mitrovica, u Svetog Dimitrija 13, biće zatvoren, uz zabranu parkiranja, od 5.30 do 19.00 časova.

Mole se građani da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

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