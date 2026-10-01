U Sremu zaplenjeno više od kilogram amfetamina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili B. P. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pregleda automobila u kojem se osumnjičeni nalazio, policija je pronašla i oduzela 500 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, B. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su, prilikom pretresa kuće S. M. (26) pronašli i oduzeli 506 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga amfetamin.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Ilustracija

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