U Sremu zaplenjeno više od kilogram amfetamina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili B. P. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pregleda automobila u kojem se osumnjičeni nalazio, policija je pronašla i oduzela 500 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, B. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su, prilikom pretresa kuće S. M. (26) pronašli i oduzeli 506 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga amfetamin.
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
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