  • subota, 22. novembar 2025.
Humanitarna likovna kolonija „Presvetoj Bogorodici na dar“
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Humanitarna likovna kolonija „Presvetoj Bogorodici na dar“

22. novembar 2025. godine

Ruma-I ove godine deo manifestacije “Presvetoj Bogorodici na dar” bila je likovna kolonija u organizaciji Hrama Presvete Bogorodice mlekopitateljnice u Borkovcu u Rumi. Na likovnoj koloniji su učestvovali umetnici iz različitih krajeva, a prihod od prodaje slika biće upotrebljen za Fonda za pomoć deci “Mlekopitateljnica” pri rumskom hramu. Manifestaciju je posetio Miroslav Ilić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, koji je i pokrovitelj, uz Opštinu Ruma. Kolonija je održana u Domu penzionera, a duhovne svečanosti u hramu, gde je 22.novembra na praznik Svetog Nektarija Eginskog, blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Miropolita sremskog Gospodina Vasilija, održana duhovna manifestacija „Presvetoj Bogorodici na dar“.

