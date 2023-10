Obustava saobraćaja od Platičeva ka Vitojevcima

U toku su završni radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Platičevo-Vitojevci.

Deonica puta od Ulice Vuka Karadžića u Platičevu do izlaza iz naseljenog mesta Vitojevci biće zatvorena za saobraćaj od 10.10.2023.godine do 20.10.2023.godine, u vremenu od 8 časova do 18 časova.

Izmena režima saobraćaja biće obeležena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

