U petak akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

Četvrta akcija u ovoj godini biće održana u petak, 25. septembra:

-Od 09.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci

-Od 12.00 do 15.00 časova u Kulturnom centru Pećinci

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija.

-Bili bismo Vam izuzetno zahvalni kada biste nam ovog puta kao i svakog narednog izašli u susret i uzeli učešća u ovom humanom gestu. Sama pomisao na to da vaših izdvojenih pet minuta nekom spašava život nagrada je sama po sebi – poručuju iz pećinačkog Crvenog krsta.

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