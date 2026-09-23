  • sreda, 23. septembar 2026.
U petak akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima
Društvo | Vesti | Pećinci
0 Komentara

U petak akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima

23. septembar 2026. godine

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

Četvrta akcija u ovoj godini biće održana u petak, 25. septembra:

-Od 09.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci
-Od 12.00 do 15.00 časova u Kulturnom centru Pećinci

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija.

-Bili bismo Vam izuzetno zahvalni kada biste nam ovog puta kao i svakog narednog izašli u susret i uzeli učešća u ovom humanom gestu. Sama pomisao na to da vaših izdvojenih pet minuta nekom spašava život nagrada je sama po sebi – poručuju iz pećinačkog Crvenog krsta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mobilni mamograf u opštini Šid
categories_image
Tradicionalni 34. Pudarski dani u Irigu
categories_image
Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku
categories_image
Vatrogasci intervenisali kod Nikinaca: Gorelo pet hektara strnjike
categories_image
Nedimović: Staćemo na put počiniocima
categories_image
Dani Srpske okupili goste iz Banjaluke i Prijedora
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Inđija

Još jedan mamograf za inđijski D...

categories_image

Vesti | Inđija

U Inđiji obeležen Svetski dan pr...

categories_image

Ekonomija | Vesti | Sremska Mitrovica

Nema robe, a nema ni kupaca

categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti

Humanitarni bazar za Uroša 28. m...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt