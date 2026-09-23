U petak akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.
Četvrta akcija u ovoj godini biće održana u petak, 25. septembra:
-Od 09.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci
-Od 12.00 do 15.00 časova u Kulturnom centru Pećinci
Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija.
-Bili bismo Vam izuzetno zahvalni kada biste nam ovog puta kao i svakog narednog izašli u susret i uzeli učešća u ovom humanom gestu. Sama pomisao na to da vaših izdvojenih pet minuta nekom spašava život nagrada je sama po sebi – poručuju iz pećinačkog Crvenog krsta.