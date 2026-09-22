  • utorak, 22. septembar 2026.
Tradicionalni 34. Pudarski dani u Irigu
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

Tradicionalni 34. Pudarski dani u Irigu

22. septembar 2026. godine

Irig – U Irigu su održani 34. Pudarski dani u slavu vinogradara, vinara i pudara-čuvara vinograda, a u organizaciji Društva Irižana pod pokroviteljstvom Opštine Irig.

Fruškogorska vinska prestonica i ovog vikenda bila je mesto okupljanja proizvođača vina i drugih domaćih proizvoda, muzičkih i zabavnih sadržaja u centru Iriga.

Nastupali su Tropico bend, La banda i CSI Rock bend, folklorni ansambli i učenici muzičke škole. Poseban doživljaj je i tradicionalni Pudarski doručak nadomak Starog Hopovo, ali i drugi sadržaji za sve generacije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mobilni mamograf u opštini Šid
categories_image
Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku
categories_image
Vatrogasci intervenisali kod Nikinaca: Gorelo pet hektara strnjike
categories_image
Nedimović: Staćemo na put počiniocima
categories_image
Dani Srpske okupili goste iz Banjaluke i Prijedora
categories_image
Dimna zavesa nad Sremom
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Delegacija Slovaka posetila Šid

categories_image

Vesti | Šid

Osveštana seoska crkva

categories_image

Društvo | Kultura | Beočin

Otvorena 19. Međunarodna izložba...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Sutra akcija dobrovoljnog davanj...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt