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Vatrogasci intervenisali kod Nikinaca: Gorelo pet hektara strnjike
Vesti | Ruma
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Vatrogasci intervenisali kod Nikinaca: Gorelo pet hektara strnjike

22. septembar 2026. godine

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nikinci intervenisali su zbog požara koji je izbio pored regionalnog puta između Nikinaca i Buđanovaca u ponedeljak 21. septembra. Poziv o požaru primljen je u 10 časova, a vatra je zahvatila oko pet hektara strnjike.

Usled velike količine dima saobraćaj na ovom putnom pravcu bio je onemogućen. Na intervenciju je izašao jedan član DVD Nikinci, a u pomoć su pozvani pripadnici PJ Ruma, koji su na teren stigli sa jednim vozilom i dva vatrogasca, kao i TOC Nikinci sa vojnim vozilom i dva vatrogasca.

Zajedničkom intervencijom požar je lokalizovan i likvidiran u 11.40 časova. Tokom gašenja utrošeno je oko 5.000 litara vode, a materijalne štete nije bilo.

Iz DVD Nikinci zahvalili su TOC Poligon Nikinci na saradnji i pomoći tokom intervencije. Kako navode, u prepodnevnim satima pojedini članovi Društva zbog poslovnih obaveza nisu dostupni, ali se i u takvim okolnostima organizuju kako bi pravovremeno reagovali.

Vatrogasci su ovom prilikom još jednom ukazali na posledice neodgovornog ponašanja pojedinaca, koje može ugroziti i druge učesnike u saobraćaju. Podsetili su da se na istom putu pre nedelju dana, takođe usled požara i dima, dogodila saobraćajna nezgoda, koja je, na sreću, prošla bez težih posledica.

Izvor: DVD Nikinci

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