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Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku
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Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

22. septembar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je 18. septembra 2026. godine, raspisalo konkurs za upis 1000 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Prijave na konkurs se mogu podneti do 5. oktobra 2026. godine.
Konkurs obuhvata stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (600 polaznika), saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda (200 polaznika) i graničnog policajca (200 polaznika).

Za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, predviđen je upis 37 polaznika za poslove policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno, pre dana podnošenja prijave na konkurs;
3) da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
4 da nema manje od 18 a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
5) da ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
6) da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
7) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije
8) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.
9) da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja.

Sve informacije o uslovima i pravu učešća na konkursu, načinu podnošenja prijave, potrebnoj dokumentaciji i postupku izbora kandidata se mogu naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici www.copo.edu.rs i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova mup.gov.rs.

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